"Аренда в другой клуб? Когда ты не играешь год, в любом случае возникают такие мысли. Поэтому я и сказал, что подождем до лета, как все будет развиваться. Не все от меня зависит. У меня контракт с Реалом. Если и клуб, и я, и тренер примем решение, что нужно на год или два уйти в аренду, и пойти так, чтобы играть стабильно, набраться опыта и вернуться, чтобы конкурировать за место в составе, то так и будет.

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Если клуб и тренер будут считать, что, например, со следующего сезона мне будут доверять больше игрового времени, может быть, меня оставят. Я не рвусь в какой-то другой клуб, я давно об этом говорил – мечтаю играть именно в Реале. А каким образом? Ждать и работать год, два, три в Реале, а затем воспользоваться своим шансом, как жизнь сложится. Или в аренде – неважно. В конце пути я все равно хочу быть в Реале", – признался Лунин в интервью FootballHub.

К слову, ранее сообщалось об интересе к Андрею Лунина от Бетиса, Гранады и Эйбара – они готовы подписать украинца на правах аренды. В текущем сезоне Зидан тотально доверяет место в воротах Куртуа, а наш кипер провел лишь один матч, проиграв в кубке Алькояно.

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