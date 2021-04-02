Реал готовий позбутися 5 гравців – "орендна" чистка заради Холанда і Мбаппе
Реал налаштований провести дуже продуктивне трансферне вікно.
Мадридці запланували масовий продаж гравців, які наразі виступають в орендах, повідомляє The Times.
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Йдеться про Едегора, Себальйоса (обидва – Арсенал), Бейла (Тоттенхем), Йовіча (Айнтрахт) та Браїма Діаса (Мілан). Реал не бачить довгострокових перспектив у цих виконавців, а з кожним роком до завершення контракту їхня ціна падає. Влітку "вершкові" будуть слухати пропозиції щодо будь-кого з п'ятірки.
Ціль Реала очевидна – наповнити бюджет перед битвою за Ерлінга Холанда та Кіліана Мбаппе. На трансфери норвежця і француза доведеться витратити понад 300 млн євро, а зарплата зіркового дуету також буде чималою.
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