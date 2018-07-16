Мбаппе отказал Реалу

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что остается в своем клубе.

Килиан Мбаппе после победы сборной Франции над Хорватией (4:2) в финале ЧМ-2018 ответил на вопросы журналистов относительно возможного перехода в мадридский Реал.

Мбаппе – о победе на ЧМ-2018: Это только начало большого пути

"У меня действующий контракт с ПСЖ и я счастлив здесь. Я 100% остаюсь в Париже", – цитирует Мбаппе AS.

Напомним, Мбаппе стал лучшим молодым игроком Мундиаля.