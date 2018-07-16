toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Мбаппе отказал Реалу

09:54 116 Читати українською
Мбаппе отказал Реалу
Лука Модрич и Килиан Мбаппе / ФИФА

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что остается в своем клубе.

Килиан Мбаппе после победы сборной Франции над Хорватией (4:2) в финале ЧМ-2018 ответил на вопросы журналистов относительно возможного перехода в мадридский Реал.

Мбаппе – о победе на ЧМ-2018: Это только начало большого пути

"У меня действующий контракт с ПСЖ и я счастлив здесь. Я 100% остаюсь в Париже", – цитирует Мбаппе AS.

Напомним, Мбаппе стал лучшим молодым игроком Мундиаля.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Испания Трансферы Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
8
час
:
42
мин
Гонвед
19:00
Работнички
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук