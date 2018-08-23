Реал ще може підписати Мбаппе – клуб очікує рішення УЄФА щодо ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе ще може покинути французький клуб цього літа. Головним претендентом на форварда залишається мадридський Реал.

Реал все ще сподівається підписати одного з лідерів ПСЖ Кіліана Мбаппе. "Королівський клуб" очікує рішення УЄФА, відповідно до якого ПСЖ може бути зобов'язаний продати одного із своїх гравців задля відповідності вимогам фінансового fair-play, повідомляє AS.

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Очікується, що рішення буде винесене 30 серпня.

У понеділок ПСЖ повинен заплатити Монако 180 млн євро за Кіліана Мбаппе, якого орендував минулого року. У випадку накладення санкцій на парижан не виключений варіант, при якому нападник взагалі може повернутись в Монако. Реал зайняв вичікувальну позицію та спостерігає за розвитком ситуації.

Раніше повідомлялось про інтерес Реала до Мбаппе, проте француз відмовив мадридцям, які активно продовжують пошуки форварда.

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