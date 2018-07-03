ПСЖ и финансовый фэйр-плей: клуб почти выкрутился из ситуации, но УЕФА дело еще не закрыл

Чемпион Франции еще может получить наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Пари Сен-Жермен не полностью убедил УЕФА в соблюдении всех требований финансового фэйр-плей. Клуб еще может попасть под дисциплинарные санкции.

Прошлым летом ПСЖ подорвал трансферный рынок приобретениями Неймара (за 222 миллиона евро из Барселоны) и Килиана Мбаппе (за 180 миллионов евро из Монако). Выкрутиться из такой ситуации, обойдя ФПП, было практически не реально, но парижане сумели.

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Клуб и не собирался перекрывать доходами такие суммы за один финансовый период. Переход Мбаппе клуб оформил хитро: аренда + обязательный выкуп летом 2018 года. Ну а нейтрализовывать покупку Неймара пришлось многомиллионными спонсорскими контрактами с "дружественными" катарскими компаниями.

УЕФА длительное время подробно проверял все финансовые потоки клуба, после чего в середине июня этого года сообщил: нарушений не выявлено. Несмотря на это, перед парижанами поставливи ​​задачу – до 1 июля продать футболистов на 60 миллионов евро.

Французский гранд выполнил эту задачу, осуществив такие трансферы неосновных игроков:

1. Хавьер Пасторе в Рому – 24,7 млн евро.

2. Юри Берчиче в Атлетик – 24 млн евро.

3. Одсонне Эдуард в Селтик – 10,3 млн евро.

4. Джонатан Иконе в Лилль – 5 млн евро.

Казалось, что ПСЖ "отскочил" окончательно. Условия выполнены, УЕФА закрыл дело в отношении возможного нарушения финансового фэйр-плей, а клуб уже готовился громко вернуться на трансферный рынок. Однако теперь стало известно, что наказание еще может найти парижан.

Как оказалось, орган, контролирующий финансовую деятельность клубов, (CFCB) принял решение в пользу ПСЖ не единогласно. Поэтому председатель CFCB передал соответствующее решение на рассмотрение в судебно-правовую палату УЕФА. Итак, решение может быть пересмотрено, а ПСЖ все-таки рискует не выйти сухим из воды.

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