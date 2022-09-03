Оба коллектива за первые три тура нового сезона испанского первенства еще не проигрывали. Они были такими единственными в Ла Лиге. Тем не менее сегодня статистику на Сантьяго Бернабеу испортили гостям.

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Бензема на старте встречи претендовал на пенальти, но арбитр промолчал. Едва ли не в следующей атаке "бланкос" забили. Алаба со своей половины поля забросил на ход Винисиусу, бразилец сбежал от защитника и реализовал выход один на один с кипером. На 17 минуте паритет был восстановлен усилиями Серхио Каналеса – мяч пролетел между ног Куртуа.

Мадрид взял игру под свой контроль, но до логического завершения довел преимущество только во втором тайме. Вальверде, только появившись на поле, прокрался по правому флангу и прострелил на Родриго в центр штрафного, который из-под себя пробил в дальний угол. 2:1! "Бланкос" должны были забивать еще: Родриго в одной из атак попал в крестовину, а Модрич сразу же выстрелил рядом со стойкой.

Бетис пытался сравнять счет на табло. Однако сегодня не повезло, ведь Реал выстоял, набрал 12 баллов и закрепил лидерство. Бетис с девятью пунктами остался вторым, но до конца тура еще может опуститься.

Впереди мадридцев ждет старт в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против Селтика, "вердибланкос" будут играть в Лиге Европы против ХИКа.

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