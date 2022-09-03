Обидва колективи за перші три тури нового сезону іспанської першості ще не програвали. Вони були такими єдиними у Ла Лізі. Проте сьогодні статистику на Сантьяго Бернабеу зіпсували гостям.

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Бензема на старті зустрічі претендував на пенальті, але арбітр промовчав. Чи не в наступній атаці "бланкос" забили. Алаба зі своєї половини поля закинув на хід Вінісіусу, бразилець втік від оборонця та реалізував вихід віч-на-віч з кіпером. На 17 хвилині паритет було відновлено зусиллями Серхіо Каналеса – м'яч пролетів поміж ніг Куртуа.

Мадрид взяв гру під свій контроль, але до логічного завершення довів перевагу лише у другому таймі. Вальверде, лише з'явившись на полі, прокрався правим флангом і прострілив на Родріго у центр штрафного, який з-під себе пробив у дальній кут. 2:1! "Бланкос" мали забивати ще: Родріго в одній з атак влучив у хрестовину, а Модріч одразу ж вистрілив поруч зі стійкою.

Бетіс намагався зрівняти рахунок на табло. Проте сьогодні не пощастило, адже Реал вистояв, набрав 12 залікових балів та закріпив лідерство. Бетіс з дев'ятьма пунктами залишився другим, але до кінця туру ще може опуститись.

Попереду на мадридців чекає старт у груповому етапі Ліги чемпіонів матчем проти Селтіка, "вердібланкос" гратимуть у Лізі Європи проти ХІКа.

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