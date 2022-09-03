В матче 5-го тура Серии А "Старая синьора" разошлась миром с "фиалками". Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Очередной тур Серии А в субботу открывал поединок между Фиорентиной и Ювентусом. После поражения от Удинезе Винченцо Итальяно перетасовал стартовый состав флорентийцев, сделав сразу 5 замен.

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К сожалению, это не помогло команде на старте поединка – "фиалки" пропустили уже на 9-й минуте. Куадрадо зряче навесил с правого фланга с самой линии, Костич с лету замыкал, а находившийся перед голкипером Милик резко подставил ногу и дезориентировав кипера, забил второй гол после перехода в Юве.

В середине тайма Додо едва не сравнял – его выстрел в девятку потянул Перин, ставший основным после травмы Щенсны в прошлом туре. Вскоре хлипкую атаку туринцев перехватили, Соттиль отдал замечательную диагональ на Куаме между Паредесом и Куадрадро и Кристиан прошил Маттиа, записав себе в актив первое взятие ворот в сезоне.

Гол завел хозяев и они на время зажали Ювентус у своих воров. В конце тайма Соттиль простреливал с левого фланга и попал в руку защитнику Ювентуса. Арбитр назначил пенальти, который... не реализовал Йович. Лука пробил в угол, Перин угадал направление, задел снаряд, тот ударился об стойку и вылетел в поле.

После перерыва хозяева почти вдвое превосходили соперника во владении мячом. Аллегри попытался расшевелить команду, заменив виновника гола Ди Марию и выпустив Кина и Миретти. Однако на ход на игры это практически не повлияло – его подопечные не смогли нанести ни одного удара во втором тайме. На последних минутах Амрабат решился на дальний выстрел – Перин в сумасшедшем прыжке потащил сферу из-под перекладины, снова спася туринцев.

Ничья принесла Ювентусу 9 очков и четвертое место турнирной таблицы, Фиорентина с шестью баллами – десятая.

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