Сегодня в Шотландии состоялся главный матч тура и всего первого круга.

Чемпионат Шотландии, 6 тур

Селтик – Рейнджерс – 4:0

Голы: Абада, 8, 40, Жота, 32, Тернбулл, 78

Селтик шел без потерь, а вот Рейнджерс уже успел поделить очки с Хибернианом. Очный матч подтвердил лучшую готовность "обручей" к сезону. Домашние фанаты организовали для своих любимцев роскошную поддержку.

Уже в первом тайме хозяева наколотили сопернику 3 гола. Героем Селтика стал вингер Лиэль Абада, который в свое время был очень близок к переходу в киевское Динамо. Вместе с израильтянином забил и Жота. После перерыва Тернбулл добил Рейнджерс, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера. 4:0 – Селтик идеально начал чемпионат и продлил внутреннюю беспроигрышную серию до 36 матчей (32 победы, 4 ничьи). В последний раз "обручи" проигрывали в чемпионате 19 сентября прошлого года.

Напомним, что Селтик является соперником Шахтера в группе ЛЧ, но до первого матча между этими командами остается полтора месяца (25 октября в Шотландии).

Шахтер в меньшинстве одержал победу над Рухом и стал лидером УПЛ – Мудрик получил прямую красную, Швед дебютировал