Реал находится на финальной стадии переговоров с Баварией по Альфонсо Дэвису.

"Сливочные" длительное время пытаются подписать 23-летнего канадца. Как информирует Cadena SER, Реал близки к договоренности с мюнхенцами по трансферу Альфонсо Дэвиса. Стороны приближаются к финальной фазе переговоров.

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Бавария требовала 50 миллионов евро за своего защитника, контракт которого рассчитан до лета 2025 года. Мадридцы предлагали 35 млн. Чтобы оформить трансфер, Реал решил повысить первоначальное предложение, и с учетом бонусов немецкий клуб получит ту сумму, которую запросил за Альфонсо.

Недавно в Баварию обратился неназванный европейский клуб по поводу Дэвиса, но мюнхенцы ответили, что с Реалом почти все решено.

Напомним, канадец выступает за немецкий гранд с 2019 года. В общем Дэвис отыграл за Баварию в 181 матче, забив девять голов и отдав 28 ассистов.

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