Реал летом хочет добавить еще больше блеска в свой безумно дорогой состав.

Основа мадридцев на следующий сезон может стоить более миллиарда евро по версии Transfermarkt, посчитал AS.

Реал опередил Барселону в борьбе за звезду Баварии – мадридцы могут повторить бесплатный сценарий Мбаппе

Килиан Мбаппе наконец доедет до Сантьяго Бернабеу, но Реал планирует еще один звездный трансфер. Им должен стать левый защитник Альфонсо Дэвис, который отказывается подписывать новый контракт с Баварией. "Сливочные" готовы заплатить до 50 млн евро, чтобы забрать канадца.

Если эти намерения осуществятся, то основа Реала достигнет планки в 1,002 млрд евро. Интересно, что фактически клуб потратит на этих игроков всего 424 млн евро. Немало качественных исполнителей останутся еще в запасе – например, 100-миллионный Родриго.

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