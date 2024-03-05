Матч Бавария – Лацио состоится сегодня, 5 марта, на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Стартовый свисток главного арбитра Славко Винчича прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

"И когда мне уже показалось, что я завязал, они снова меня затащили". Легендарная реплика Сильвио Данте из "Клана Сопрано" идеально описывает форму Баварии на протяжении последнего месяца. Мюнхенцы потерпели три подряд поражения (от Байера, Лацио и Бохума), дважды пропустив по 3 гола – но после победы над Лейпцигом показалось, будто они завязали с позорными выступлениями. Впрочем, сразу после этого команда упустила победу над Фрайбургом, отпустив Леверкузен на 10 очков.

Причем все провалы были абсолютно заслуженными. С тем же Фрайбургом в первые 30 минут было 1-9 по ударам в пользу соперника, а в последние 20 минут Томас Тухель снимал лидеров атаки, чтобы защитить свои 2:1. Не защитил. Бавария не смогла обыграть коллектив, который в 2024 году одержал всего одну победу в 9-ти турах.

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Да и другие обидчики Баварии не лучше. Бохум – борец за выживание, а Лацио перед неожиданным триумфом над Мюнхеном только-только завершил 3-матчевую безвыигрышную серию. Что наиболее обидно, на протяжении последнего месяца "рекордмайстеры" демонстрировали еще и тактический застой. Позиционная атака выглядела безыдейно и банально уже в первой фазе – разыгрывать центрбекам помогали Киммих (правый фулбек) или Горецка (опорник), но направления и принципы вывода мяча во вторую треть не менялись.

Даже при таких условиях трудно поверить, что подопечные Томаса Тухеля вылетят из ЛЧ. За последние 12 лет мюнхенцы только раз оставались без четвертьфинала, однако реальность обманчива. В три пропущенных от Бохума тоже никто не верил. По факту нынешняя Бавария стабильно проваливает матчи с безнадежными андердогами – проваливает громко, по делу и без надежды на светлое будущее.

Так что, ставим на проход Лацио? Не спешите. Неожиданная победа над "рекордмайстерами" в Риме (1:0) не стала началом ренессанса "орлов". В следующих четырех поединках они потерпели три поражения (от Болоньи, Фиорентины и Милана). С другой стороны, на "Сан-Сиро" подопечные Маурицио Сарри держали 0:0 до последних минут, играя в меньшинстве с 57-й – и это не очень приятный сигнал для Баварии.

Еще менее неприятной историей является зонная система обороны Лацио. Если в атаке Саррибол давно мертв, то в защите команда выглядит очень интересно. Во-первых, потому что зонный принцип нынче используется редко. Во-вторых, потому что блок 4-4-2 работает максимально слаженно – разрывов при смещениях не возникает, к передачам за спину "орлы" готовы в 100% случаев, пространства между линиями очень мало.

Чтобы прошить эту оборону, Баварии необходимо большое количество нестандартных перемещений (особенно во флангах), однако на "Стадио Олимпико" мы этого не увидели. Да и в целом под руководством Томаса Тухеля мюнхенцы атакуют банально, а Кейн вообще превратился в форварда штрафной площади – отчасти он остается отрезанным.

Стоит отметить и характер Лацио. На групповом этапе нынешней Лиги чемпионов подопечные Маурицио Сарри спасались от поражения Атлетико на 5-й компенсированной (причем забил голкипер), на той же минуте вырвали победу в Глазо, а дома шотландцев дожали благодаря голам на 82-й и 85-й минутах. В конце концов, победа над Баварией тоже демонстрирует триумф воли римлян, ведь в такой поворот событий не верил никто.

Словом, в этой паре не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Сенсация вполне возможна, хотя стоит не забывать – Лацио крайне слаб в прессинге, прост в атаке и почти всегда остается без побед против соперников из итальянской топ-7. В течение сезона "орлы" не выходят за пределы 8-11 позиций в Серии А, поэтому сегодня им нужно хорошенько помолиться.

Кадровая ситуация

У Баварии серьезные кадровые трудности. Упамекано пропускает встречу из-за дисквалификации (получил красную в Риме), а Мазрауи, Коман, Сарр и Боэ травмированы. Кроме того, под вопросом остается участие Гнабри и Сане.

Лацио не поможет Ровелла, который уже месяц находится в лазарете. Вместе с ним лечится и Габбарон, который получил повреждение в поединке с Болоньей. Все остальные игроки – в строю.

Ориентировочные составы на матч Бавария – Лацио

Бавария: Нойер – Киммих, Дайер, Ким, Геррейро – Павлович, Горецка – Тель, Мюллер, Мусиала – Кейн

Лацио: Проведель – Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини – Гендузи, Весино, Луис Альберто – Исаксен, Иммобиле, Фелипе Андерсон

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Баварию безусловным фаворитом матча Лиги чемпионов На победу подопечных Томаса Тухеля дают 1.34, а на триумф Лацио – 11.00.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.59, аналогичный тотал меньше – 2.43. Гол Харри Кейна умножит вашу ставку на 1.69, а Чиро Иммобиле – на 4.50.