"Вершкові" тривалий час намагаються підписати 23-річного канадця. Як інформує Cadena SER, Реал близький до домовленості з мюнхенцями щодо трансферу Альфонсо Девіса. Сторони наближаються до фінальної фази переговорів.

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Баварія вимагала 50 мільйонів євро за свого захисника, контракт якого розрахований до літа 2025 року. Мадридці пропонували 35 млн. Щоб оформити трансфер, Реал вирішив підвищити початкову пропозицію, і з урахуванням бонусів німецький клуб отримає ту суму, яку запросив за Альфонсо.

Нещодавно до Баварії звернувся неназваний європейський клуб з приводу Девіса, але мюнхенці відповіли, що з Реалом майже усе вирішено.

Нагадаємо, канадець виступає за німецький гранд з 2019 року. Загалом Девіс відіграв за Баварію у 181 матчі, забивши дев'ять голів та віддавши 28 асистів.

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