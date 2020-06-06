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Реал бесплатно потеряет сына Зидана – конкурент Лунина уже выбрал место продолжения карьеры

06:30 31 Читати українською
Реал бесплатно потеряет сына Зидана – конкурент Лунина уже выбрал место продолжения карьеры
Люка Зидан / фото: Реал

Французский голкипер Расинга Люка Зидан решил продолжить карьеру на родине.

Люка Зидан, сын наставника Реала Зинедина Зидана, покинет мадридский клуб на правах свободного агента, сообщает Marca. Его контракт со "сливочными" истекает в конце июня.

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В текущем сезоне 22-летний голкипер выступает за Расинг на правах аренды, в 29 матчах Сегунды Люка пропустил 37 мячей. Однако свое будущее он видит за пределами Испании.

По информации испанской газеты, Зидан-младший может оказаться в Монпелье. Клуб якобы уже контактировал с агентом игрока о возможности сотрудничества. Футболисту, который был одним из конкурентов украинца Андрея Лунина за место второго голкипера Реала, такой вариант нравится.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Монпелье Монпелье Люка Зидан Люка Зидан Украинцы за рубежом
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