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Зидан готов пожертвовать сыном ради Лунина – украинец получит новую роль после возвращения в Реал

14:58 81 Читати українською
Зидан готов пожертвовать сыном ради Лунина – украинец получит новую роль после возвращения в Реал
Люка Зидан и Андрей Лунин / Коллаж Real Live

Голкипер Реала Андрей Лунин может получить немалую выгоду от решения Зинедина Зидана изменить вратарский состав команды.

Как стало известно "Футбол 24", Люка Зидан близок к тому, чтобы следующий сезон начать в Альмерии. Зинедин Зидан лично продвигает переход сына в клуб Сегунды, который возглавляет его давний друг и одноклубник по Реалу – Гути Эрнандес. Кроме того, за Альмерию играет Энцо, старший брат Люки. Молодой голкипер проводит сезон 2019/20 в аренде за Расинг, а летом 2020-го его контракт со "сливочными" заканчивается, поэтому он станет свободным агентом.

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Уход Люки Зидана может поспособствовать тому, что Андрей Лунин станет безальтернативным дублером для Куртуа. Реал не планирует выкупать Ареола из ПСЖ, и украинец будет иметь все шансы, чтобы закрепиться на Сантьяго Бернабеу после возвращения из Овьедо.

Статистика Люки Зидана – 37 пропущенных мячей в 29 матчах Сегунды, а Лунин вытаскивал мяч из сетки 10 раз в девяти матчах.

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Источник: Футбол 24
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