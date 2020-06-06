Реал безкоштовно втратить сина Зідана – конкурент Луніна вже обрав місце продовження кар'єри

Французький голкіпер Расінга Люка Зідан вирішив продовжити кар'єру на батьківщині.

Люка Зідан, син наставника Реала Зінедіна Зідана, покине мадридський клуб на правах вільного агента, повідомляє Marca. Його контракт з "вершковими" закінчується в кінці червня.

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У поточному сезоні 22-річний голкіпер виступає за Расінг на правах оренди, в 29 матчах Сегунди Люка пропустив 37 м'ячів. Проте своє майбутнє він бачить за межами Іспанії.

За інформацією іспанської газети, Зідан-молодший може опинитися в Монпельє. Клуб нібито вже контактував із агентом гравця щодо ймовірної співпраці. Футболісту, який був одним із конкурентів українця Андрія Луніна за місце другого голкіпера Реала, такий варіант подобається.

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