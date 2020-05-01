Зідан має три команди на випадок ексцесів: роль Луніна, шанс для скандалістів і абсолютне божевілля з японцем та Ко

Реал не боїться фінансової кризи – гравців вистачить на три повноцінні склади. Андрій Лунін залишається за будь-яких розкладів.

"Футбол обов’язково повернеться, але вже не буде таким, як раніше". Президент УЄФА Александер Чеферін попереджає про серйозні наслідки фінансової кризи, що ризикує змінити правила гри на трансферному ринку. У найближчі роки ми навряд чи побачимо переходи за 100 млн євро або шалені контракти. Навіть найбільшим клубам доведеться пристосовуватись до жорстких умов економії. Мадрид – не виняток. Тут з великим занепокоєнням очікують на поновлення змагань.

Реал може постраждати через завершення сезону в Лізі 1

"Бланкос", за словами свого генерального директора та правої руки президента, Хосе Анхеля Санчеса, не заробляють з середини березня. Це означає майже гарантоване відтермінування стратегічних операцій, Холанда та Мбаппе, позаяк на їхнє придбання банально не вистачить грошей. Звісно, залишається варіант з обміном, але це – точно нший випадок. ПСЖ не бачить на Бернабеу рівноцінної заміни, натомість Дортмунд більше цікавлять гроші.

Однак, нова економічна політика Флорентіно Переса, який збирає найбільших талантів зі всього світу, дозволяє мадридцям більш-менш спокійно дивитись у майбутнє. Ті, хто глузував з 36-ти гравців на контракті першої команди, зараз мріють про схожий кадровий потенціал. Зідан має "План А", "План Б"… та навіть "План В" на випадок втечі зірок, чого взагалі не можна виключати в нинішній ситуації. Різка заява Тоні Крооса щодо зменшення зарплат – перший тривожний дзвіночок. Піти може будь-хто, але Реал завчасно подбав про альтернативні варіанти. “Королі” можуть виставити три повноцінні "одинадцятки"!

Теоретично найслабший склад – це бойова опція для більшості клубів Прімери. Лунін, Кубо, Едегор, Ашраф, Себальйос, Регілон, Одріосола та Вальєхо, не враховуючи потенційних новачків, створюють пристойний запас міцності. Сюди ж варто додати резерв із зовсім молодих, але перспективних: Оскар Родрігес, Соро, Де Фрутос, Рейньєр, Хаві Санчес або Майорал.

"План A": 4-3-3

Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менді, Каземіро, Кроос, Вальверде, Вінісіус, Бензема, Азар

"Гала-команда" Зізу прямо зараз. Він найчастіше використовував цих виконавців, поки футбол не пішов на вимушену перерву. Головне завдання керівництва – підсилити поточний склад, насамперед, півзахисником і форвардом. Реал досі бореться за Ла Лігу, але останні матчі викликали чимало запитань. Ще одна проблема – форма Азара, який повертається після операції на щиколотці. За винятком бельгійського хавбека, Вінісіуса, Куртуа, Менді та Вальверде, французький фахівець продовжує ставити на кістяк, який тричі поспіль вигравав ЛЧ.

"План Б": 4-3-3

Лунін, Ашраф, Мілітао, Начо, Марсело, Модріч, Іско, Едегор, Асенсіо, Йовіч, Бейл

Так званий другий ешелон, сформований футболістами, які отримували менше хвилин, з майстрами на кшталт Модріча або Іско. Крім цього, після тривалого лікування до команди приєднається Марко Асенсіо. Нарешті отримав би шанс і норвезький вундеркінд Мартін Едегор, який проводить блискучий сезон у Сан-Себастьяні. 70-мільйонний Йовіч та скандальний Бейл довершують атакувальне тріденте разом з балеарським вінгером. Щоправда, це далеко не найкраща новина для Зізу, який хоче позбутись обох. Лунін – №1 за відсутності Куртуа. Українець стовідсотково повертається у Мадрид, пише Marca.

"План В": 3-4-3

Люка Зідан, Одріосола, Вальєхо, Регілон, Лукас Васкес, Кубо, Себальйос, Хамес, Браїм, Маріано, Родріго

Одинадцять гравців, які майже не входили у плани Зізу. Лише Родріго та Лукас декілька разів залучались до основи з перемінним успіхом. Браїм і Хамес володіють височенним потенціалом, але не мають майбутнього в Мадриді… поки Зідан залишається головним. До співпраці з обома його змусять хіба що екстрені умови. Натомість Кубо та Реньєр отримали б розкішний шанс зачепитись без усяких там оренд. Останній варіант – шанс для молоді, хоча футбол мав би остаточно з’їхати з глузду.

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