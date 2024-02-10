В Испании перед матчем Реал – Жирона больше всего внимания приковано к Артему Довбику. Украинец пропустил прошлую игру из-за повреждения, поэтому еще неизвестно, будет ли готов к битве за лидерство лучший бомбардир чемпионата (у Довбика и Беллингема по 14 голов).

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Издания Marca и Mundo Deportivo в своих предматчевых прогнозах ожидают увидеть именно Артема в стартовом составе, так же как и Виктора Цыганкова. По мнению Marca, Цыганков сыграет центральным атакующим хавбеком, тогда как на флангах будут действовать Савио и Ян Коуту. Mundo Deportivo же видит Виктора на привычной позиции правого вингера.

Напомним, поединок Реал – Жирона состоится уже сегодня в 19:30 по киевскому времени. Сейчас именно мадридцы лидируют (58 очков), а жиронцы отстают на 2 пункта.

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