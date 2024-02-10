В Іспанії перед матчем Реал – Жирона найбільше уваги прикуто до Артема Довбика. Українець пропустив минулу гру через пошкодження, тож ще невідомо, чи буде готовий до битви за лідерство найкращий бомбардир чемпіонату (у Довбика та Беллінгема по 14 голів).

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Видання Marca та Mundo Deportivo у своїх передматчевих прогнозах очікують побачити саме Артема у стартовому складі, так само як і Віктора Циганкова. На думку Marca, Циганков зіграє центральним атакувальним хавбеком, тоді як на флангах діятимуть Савіо та Ян Коуту. Mundo Deportivo ж бачить Віктора на звичній позиції правого вінгера.

Нагадаємо, поєдинок Реал – Жирона відбудеться вже сьогодні о 19:30 за київським часом. Наразі саме мадридці лідирують (58 очок), а жиронці відстають на 2 пункти.

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