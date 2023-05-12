Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался по поводу поединка с Хетафе в 34 туре Ла Лиги. Ответный матч ЛЧ против Манчестер Сити уже 17 мая.

"Мы хотим победить Хетафе, сейчас фокусируемся не на Сити. Завтра будет играть Куртуа, он – один из лучших в мире, он прекрасно играет ногами и руками. Мы знаем его качества.

У Лунина есть высокие шансы в субботу сыграть за Реал – все благодаря ЛЧ

Винисиус тоже сыграет завтра, я разговаривал с ним, он чувствует себя отлично. Да и вообще Вини – один из лучших в мире или близкий к этому статусу. Некоторые игроки устали, поэтому я не буду рисковать ими. Вернутся также Ферлан Менди и Дани Себальос. Бензема, Алаба и Родриго получили несколько ударов во вторник.

Игра против Хетафе будет очень ответственной. Это команда, которая борется за сохранение прописки, поэтому я выпущу свежий и энергичный состав. Не скажу, кто выйдет, ведь не хочу давать сопернику преимущество", – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, пресса сообщала, что у Андрея Лунина есть высокие шансы сыграть 13 мая, ведь итальянец готовит ротацию. Ожидается выход, в частности, Мариано и Азара.

Реал расписал ничью с Ман Сити в полуфинале ЛЧ – Винисиус и КГБ забили по голу, но арбитр мог допустить страшную ошибку