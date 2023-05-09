"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о первой встрече Реала и Манчестер Сити в битве за финал Лиги чемпионов 2022/23.

"Горожане" подходили к поединку на Бернабеу в статусе фаворита. Подопечные Пепа Гвардиолы выиграли последние 15 из 16-ти матчей, а суммарный счет на этом отрезке шокировал цифрами 52:8. Причем комада беспощадно громила таких мощных соперников, как Бавария, Ливерпуль, Арсенал и РБ Лейпциг.

Впрочем, Реал на пути к полуфиналу прошел два английских топ-клуба (Ливерпуль и Челси), а на выходных выиграл Кубок Испании. Что наиболее важно, в прошлогоднем полуфинале против Сити мадридцев тоже называли аутсайдерами – однако "сливочные" победили машину Пепа, а потом еще и выиграли ЛЧ. Словом, сегодняшний матч обещал получиться интересным.

Тренеры не удивили составами. Пеп снова изменил тактику, Анчелотти решил выжидать

Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола выставили ожидаемую стартовую 11-ку. Как и прогнозировалось, позицию левого защитника Манчестер Сити в отсутствие Аке закрыл Аканджи – Мануэль силен при обороне 1-в-1, сдержав Комана и Сака в последних матчах.

Тренерский штаб Реала оставил Чуамени в запасе, доверив опорную зону Кроосу и Вальверде. Этот ход намекал, что мадридцы не прости отдать мяч, чтобы раскрыть игру. Дисквалифицированного Алабу заменил Рюдигер.

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