"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о первой встрече Реала и Манчестер Сити в битве за финал Лиги чемпионов 2022/23.
"Горожане" подходили к поединку на Бернабеу в статусе фаворита. Подопечные Пепа Гвардиолы выиграли последние 15 из 16-ти матчей, а суммарный счет на этом отрезке шокировал цифрами 52:8. Причем комада беспощадно громила таких мощных соперников, как Бавария, Ливерпуль, Арсенал и РБ Лейпциг.
Впрочем, Реал на пути к полуфиналу прошел два английских топ-клуба (Ливерпуль и Челси), а на выходных выиграл Кубок Испании. Что наиболее важно, в прошлогоднем полуфинале против Сити мадридцев тоже называли аутсайдерами – однако "сливочные" победили машину Пепа, а потом еще и выиграли ЛЧ. Словом, сегодняшний матч обещал получиться интересным.
Тренеры не удивили составами. Пеп снова изменил тактику, Анчелотти решил выжидать
Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола выставили ожидаемую стартовую 11-ку. Как и прогнозировалось, позицию левого защитника Манчестер Сити в отсутствие Аке закрыл Аканджи – Мануэль силен при обороне 1-в-1, сдержав Комана и Сака в последних матчах.
Тренерский штаб Реала оставил Чуамени в запасе, доверив опорную зону Кроосу и Вальверде. Этот ход намекал, что мадридцы не прости отдать мяч, чтобы раскрыть игру. Дисквалифицированного Алабу заменил Рюдигер.
Более интересным стало распределение ролей и задач. Гвардиола отказался от интенсивного прессинга на стартовые розыгрыши Реала, накрывая "бланкос" в среднем блоке. Реально зажимать хозяева начинали после стандартов или сразу после потерь на чужой трети, однако это продолжалось недолго.
Ставка на контроль центра поля быстро стала понятной. "Горожане" создавали там численное большинство. Также в глаза бросались попытки организации 2-в-1 против Камавинги и изменение перемещений Стоунза – теперь он поднимался к Родри только после продвижения мяча вперед, а не к нему.
Подопечные Карло Анчелотти, в свою очередь, отказались от прессинга вообще. Команда отсиживалась в блоке 4-5-1, а тот 5-4-1. По Холанду играли два центрбека, а пространство между ЦЗ заполняли Кроос/Модрич (слева) или Родриго/Вальверде (справа). Это не позволяло растянуть "сливочных".
Мадридцы без надобности не выходили за линию мяча. Зато они активно контратаковали, обыгрываясь с Винисиусом. Вообще, вся контригра Реала была заточена на организацию возможностей для рывков Жуниора – вот только в первые 25 минут контригры практически не было (за исключением одной атаки).
Реал вытерпел старт битвы. Манчестер Сити давил, но плохо обострял
До 25-й минуты доминирование гостей было тотальным. Команда за этот период провела более 270 передач против 70 у "бланкос", а также вела по ударам со счетом 6:0. Преодолеть контрпрессинг Гвардиолы в середине поля "королевскому клубу" не удавалось.
Впрочем, раскачать оборону Реала не получалось. Половина выстрелов прошла из-за пределов штрафной, причем они были наиболее опасными – КДБ и Родри били точно под стойку, заставив Куртуа выполнять сейвы.
С более близкого расстояния дважды стрелял Холанд, причем позиции были перспективными. Впрочем, сами удары оказались слабенькими. В целом, Эрлинг оставался незаметным.
Стоит отметить стиль Реала. У команды не всегда получалось отбирать мяч, но подопечные Карло Анчелотти гасили напряжение мелкими фолами и провокациями. Показательной была дуэль Карвахаля с Грилишем – Дани проиграл все (в статистике был асболютный ноль), но так достал Джека, что тот реально потерял психологическое равновесие.
Анчелотти снова адаптировался, а Реал снова шокировал Сити
Как это часто бывает, в середине первого тайма Реал начинает подстраиваться под рисунок игры соперника. В случае с битвой против Манчестер Сити адаптации заключались в насыщении центра. Винисиус чаще открываться рядом с опорниками, а Вальверде сосредоточился на прикрытии свободных зон между линиями. Кроос стал действовать выше, поднимаясь к Модричу.
"Горожане" же продолжали попытки отбора большими силами, но компактная и агрессивная манера игры Реала приводила к увеличению количества переходных эпизодов. Сразу проявилось преимущество "сливочных" в универсальности и командной химии – "бланкос" все чаще стали прорывать прессинг Сити, разыгрывая классные комбинации на флангах.
Сразу заработал Винисиус. На 25-й минуте для гостей прозвучал первый звоночек – обрезка привела к прорыву Жуниора в штрафную и прострелу вдоль линии вратарской. Лишь подкат Диаша спас от замыкания Бензема. На 35-й же Мадрид открыл счет.
Это произошло благодаря феноменальному рывку Камавинги по левому флангу. Эдуардо шикарно обыгрался с Модричем и воспользовался коридором, который предоставил Винисиус своим смещением в центр. "Горожане" растерялись, а француз отдал пас в зону перед штрафной на Жуниора – бразилец же мощно пробил с дистанции. Точно в девятку!
Реал забил первым же ударом в матче, подтвердив свою магию в Лиге чемпионов. На перерыв команды отправились при минмиальном преимуществе мадридцев.
Второй тайм – тяжелая позиционная борьба
В раздевалке Карло Анчелотти закрепил изменение характера встречи, прибегнув к двум перестановкам. Во-первых, Камавинга стал чаще заходить в центр, в то время как Модрич мог появляться на позиции левого защитника. Во-вторых, Вальверде стал выполнять разыгрывающего опорника, дублируя функционал Крооса (но оба прикрывали друг друга при необходимости).
"Сливочные" при обороне перестраивались в схему 4-2-4, однако с таким наполнением футболистов модель игры "сливочных" затачивалась на комбинации и контригру. Реал собирался разрывать прессинг через них. Уже на 50-й минуте такой футбол мог завершиться голом – Винисиус обыгрался с Бензема и покатил на Каравахаля, а тот пяткой отдал проникающий пас Кариму. Француз с левого края штрафной проибв мимо ближней девятки!
Манчестер Сити серьезных перестановок не сделал. В глаза бросались только попытки растягивать оборонительный блок соперника. В щели часто влетал Де Брюйне. На 52-й минуте этот ход вылился в выход один на один, но Кевин не смог переиграть Куртуа, да еще и в офсайд залез.
В целом, обе команды больше занимались позиционной борьбой. Реал выглядел несколько активнее. Впрочем, моментов возникало мало.
Де Брюйне вернул Манчестер Сити в игру, но побеждать должен был Реал
В середине второго тайма голом не пахло, однако "горожане" таки смогли его нащупать. На 67-й минуте Родри воспользовался ошибкой Камавинги, после чего произошла кобминация с передачей в штрафную на Гюндогана. Тот сбросил на линию полукруга, а Де Брюйне оттуда бахнул в левый нижний – 1:1!
Манчестер Сити сравнял счет. Впрочем, дальнейшие 20 минут вряд ли могли понравиться Пепу Гвардиоле. Карло Анчелотти освежил состав и откровенно прижал соперника. Интересно, что каталонский коуч не провел ни одной замены за матч.
На 78-й минуте это должно было вылиться в гол Бензема. Карим пробивал головой после навеса Крооса на правый угол вратарской. Эдерсон спас. Кроме того, Чуамени шикарно бил с дистанции под перекладину (Эдерсон парировал), а один из выстрелов со стандарта прошел над перекладиной.
Реал атаковал и играл на победу, а вот контригры со стороны Манчестер Сити не было. Тем не менее, дожать гостей "сливочным" не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью.