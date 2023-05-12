Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо поєдинку з Хетафе у 34 турі Ла Ліги. Матч-відповідь ЛЧ проти Манчестер Сіті вже 17 травня.

"Ми хочемо перемогти Хетафе, зараз фокусуємось не на Сіті. Завтра гратиме Куртуа, він – один із найкращих у світі, він чудово грає ногами та руками. Ми знаємо його якості.

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Вінісіус також зіграє завтра, я розмовляв з ним, він почувається чудово. Та й взагалі Віні – один із найкращих у світі або близький до цього статусу. Деякі гравці втомились, тож я не ризикуватиму ними. Повернуться також Ферлан Менді й Дані Себальйос. Бензема, Алаба та Родріго отримали кілька ударів у вівторок.

Гра проти Хетафе буде дуже відповідальною. Це команда, що бореться за збереження прописки, тож я випущу свіжий та енергійний склад. Не скажу, хто вийде, адже не хочу давати супернику перевагу", – заявив Анчелотті на прес-конференції.

Нагадаємо, преса повідомляла, що в Андрія Луніна є високі шанси зіграти 13 травня, адже італієць готує ротацію. Очікується вихід, зокрема, Маріано та Азара.

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