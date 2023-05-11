Вратарь Реала Андрей Лунин может получить возможность сыграть за мадридцев в очередном матче Ла Лиги.

Плотность графика Реала из-за участия в Ла Лиге и Лиге чемпионов может сыграть на руку Лунину – Анчелотти намерен провести массовую ротацию в игре чемпионата против Хетафе, сообщает Marca.

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Итальянец даст отдохнуть лидерам команды – Куртуа, Бензема, Винисиусу, Кроосу и Модричу. Отмечается, что шансы, кроме Лунина, могут получить Одриосола, Вальехо, Лукас Васкес, Азар и Мариано.

Заметим, что игра против Хетафе состоится уже 13 мая, а ответный матч полуфинала ЛЧ с Манчестер Сити – 17-го числа.

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