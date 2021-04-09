Судейские проблемы в матчах Реала и Барселоны возникают еще перед стартовым свистком.

Главным арбитром битвы титанов в 30 туре Примеры станет Хиль Мансано. Он заменит Матеу Лаоса, который получил травму мышц, сообщает Sport.es.

Реал – Барселона: прогноз на Эль Класико

Для 37-летнего Мансано это будет лишь второе Класико в карьере. Ранее такая честь ему выпала в 9 туре сезона 2014/15 – тогда Реал дома победил Барсу со счетом 3:1. Вообще, отношения Хиля и "блаугранас" далеки от идеальных. В сентябре 2018-го каталонцы были взбешены работой судьи на дерби против Жироны (2:2). После встречи Месси отказался жать руку Мансано и сказал ему все, что о нем думает.

Напомним, матч Реал – Барселона состоится уже завтра (10 апреля), начало в 22:00. Соперники подходят к поединку на 3-м и 2-м местах соответственно, разница между командами составляет два очка.

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