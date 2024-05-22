Руководство Барселоны определилось с преемником Хави и готовится к переговорам.

Испанский специалист разозлил президента "кулес" Жоана Лапорту своими заявлениями о невозможности конкурировать с Реалом за трофеи без дополнительного усиления состава. Глава Барселоны решил подыскать замену Хави, хотя контракт тренера с клубом действует до 2025 года.

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Как информирует Diario Sport, сегодня, 22 мая, спортивный директор Деку и Боян отправились в Лондон, где проведут переговоры с Ганс-Дитером Фликом. На встрече также будет присутствовать Пини Захави.

Отмечается, что во время переговоров будет обсуждаться назначение Флика тренером "блаугранас", если клуб решил уволить Хави. Однако это решение пока не принято. Будущее испанца будет обсуждаться после матча с Севильей.

Напомним, Хави возглавил Барселону в ноябре 2021 года. С "кулес" тренер выиграл титул чемпиона Испании в сезоне 2022/23.

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