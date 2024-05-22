"Мбаппе? Это еще не официально, но кажется, что все дороги ведут в Реал. Страх? Нет, конечно, он невероятный игрок, и если он перейдет в Мадрид, это будет очень сильная команда.

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Но наш менталитет должен быть таким, что независимо от того, насколько хорошие игроки у Реала, если мы будем командой и будем работать вместе, мы сможем победить их. Мы должны быть готовыми с первой игры и с первых минут, потому что Реалу, вероятно, понадобится время, они не будут играть хорошо в начале и будут терять очки, и мы должны воспользоваться этим. Не догнать их, а опередить. Как два сезона назад, когда были игры, которые мы не могли выиграть, но не проиграли.

Так, в последних нескольких играх мы знали, что выиграть Пичичи будет тяжело. Если не в этом году, то в следующем. Я уверен, что в следующем сезоне я забью больше голов, чем в этом. Моя идея и моя цель – забить больше голов, чем в мой первый год в Барсе. Я знаю, что готов и могу это сделать. Я уверен, что смогу это сделать", – рассказал польский форвард в интервью изданию Marca.

Напомним, Роберт Левандовски в текущем сезоне Ла Лиги забил 18 голов за Барселону. Он на три мяча отстает от Довбика и на пять от Серлата, которые лидируют в гонке бомбардиров.

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