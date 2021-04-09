Суддівські проблеми у матчах Реала та Барселони виникають ще перед стартовим свистком.

Головним арбітром битви титанів у 30 турі Прімери стане Хіль Мансано. Він замінить Матеу Лаоса, який зазнав травми м'язів, повідомляє Sport.es.

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Для 37-річного Мансано це буде лише друге Класіко в кар'єрі. Раніше така честь йому випала у 9 турі сезону 2014/15 – тоді Реал вдома переміг Барсу з рахунком 3:1. Взагалі, стосунки Хіля і "блаугранас" далекі від ідеальних. У вересні 2018-го каталонці були розлючені роботою судді на дербі проти Жирони (2:2). Після зустрічі Мессі відмовився тиснути руку Мансано і сказав тому все, що про нього думає.

Нагадаємо, матч Реал – Барселона відбудеться вже завтра (10 квітня), початок о 22:00. Суперники підходять до поєдинку на 3-му і 2-му місцях відповідно, різниця між командами становить два очки.

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