Реал – Барселона: Месси напугал поклонников каталонцев перед Эль Класико – у него заподозрили травму

Лидер Барселоны Лионель Месси стал главным объектом разговоров перед Эль Класико.

Лионель Месси отправлялся на матч Реал – Барселона, несколько прихрамывая. Испанские СМИ и фанаты каталонцев сразу обратили на это внимание, заподозрив определенные проблемы у лидера "сине-гранатовых".

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Правда, каких-либо сообщений о состоянии здоровья 32-летнего аргентинца Барселона не огласила. Вероятно, Месси все же выйдет на поле Сантьяго Бернабеу с первых минут.

Матч Реал Мадрид – Барселона стартует в 22:00 по Киеву. Каталонцы лидируют в чемпионате Испании, опережая своих конкурентов на 2 очка.

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