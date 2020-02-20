"Я почувався так, наче на мене напали": Мессі – про конфлікт з Барселоною, можливість відходу та завершення кар'єри

Ліонель Мессі дав велике інтерв'ю для Mundo Deportivo. Фіаско Барселони у Римі та Ліверпулі, повернення Неймара, зміна тренера та можливість відходу самого аргентинця – "Футбол 24" підготував найцікавіше.

З моменту дебюту за Барселону я дуже змінився. Не лише як спортсмен, а й як звичайна людина. Перш за все, у мене з'явилися дружина та троє дітей. Тьягу та Матео (старші сини Лео – прим.) починають займатися футболом і постійно розпитують мене про нього. Улюблені футболісти синів, окрім батька? Їх декілька – Грізманн, Суарес, Артуро Відаль (зокрема, через оригінальну зачіску). Також вони розпитують мене і про гравців інших команд – Мбаппе, Неймара та Роналду.

Дружина відіграє вагоме значення в моєму житті. Перш за все, вона була поруч протягом всієї моєї кар'єри. Антонелла робить мене щасливим та допомагає мені відволіктися від футболу. Вона була, є і буде дуже важливою людиною для мене.

Мессі отримав пропозицію від Лос-Анджелес Гелаксі

Барселона – мій дім. Я прожив тут більшу частину життя і люблю це місто, але інколи сумую за Росаріо. Зрештою, мені комфортно мешкати у Кастельдефельсі (передмістя Барселони – прим.). Я живу так, як мені подобається. На щастя, моя професія дозволяє проводити багато часу з дітьми. Після тренування у мене є можливість пообідати з дружиною і забрати дітей. Потім ми їдемо кудись із синами і проводимо разом час аж до ночі, після чого, наче мертві, завалюємося спати. Діти дуже втомлюють протягом дня. Загалом я задоволений своїм розпорядком. Ми адаптувалися до цього та отримуємо задоволення.

Я міг покинути клуб декілька разів. Але вже неодноразово зазначав, що поки мене хочуть бачити в Барселоні, я буду тут, з цим не виникне жодних проблем. У нас все добре, команда продовжує вигравати трофеї. Залишитися тут – моя ідея, адже я хочу ще раз виграти Лігу чемпіонів. Багато клубів цікавилися мною у різний час, але я не роздумував про відхід. Не думаю про це і зараз, а відповідний пункт в угоді про можливість розірвання контракту нічого не означає. Повторюю, якщо мене хочуть зберегти в Барсі, жодних проблем немає.

Загибель Кобі Браянта застала мене зненацька. Я почув про це у новинах і був шокований. Не вірив, що це може виявитися правдою. На жаль, згодом інформація підтвердилася. Це жахливо. Коли трапляється щось подібне, це змушує цінувати життя, насолоджуватися ним і успішно долати всі проблеми. Дрібні негаразди – ніщо у порівнянні з такими трагічними подіями.

Жорстока правда зірки Динамо, зрив Касільяса, сльози Мессі та Роналду – футбольний світ оплакує втрату Кобі Браянта

Після приходу Сетьєна команда почала грати по-іншому. Це нормально, адже кожен тренер має своє бачення гри. Поступово гравці Барси адаптовуються до його вимог. Якщо ми хочемо вигравати титули, то мусимо постійно вдосконалюватися. Свист трибун під час матчів? Їхню реакцію можна зрозуміти, але люди повинні усвідомити, що команда перебудовується, тому певні проблеми – це нормально. У Барселоні розуміють, що наша гра не є ідеальною, але ми про це знаємо. Потрібно лише бути спокійними і вірити в команду до кінця.

Новий тренер дав мені більше свободи. Іноді я граю фальшиву дев'ятку, як у матчі Кубка проти Атлетіка Більбао. Сетьєн дав мені свободу, щоб я міг шукати простір і краще атакувати. Він дуже балакучий і постійно говорить про футбол.

Після Ель Класіко чемпіонат Іспанії не завершується. І ми, і Реал втратили чимало очок, тому боротьба за чемпіонство буде до останнього туру. Як би не завершився матч на Сантьяго Бернабеу, він не стане визначальним, адже попереду чимало інших важливих поєдинків. Той же Реал нещодавно програв Сельті – Барселону може спіткати така ж доля.

Вальверде – чудова людина. Ми всі несемо відповідальність за його звільнення. У деяких матчах саме ми були винні у невдачах більше, ніж він. Однак клубу легше змінити тренера, ніж усю команду, і Вальверде це розумів. На жаль, ми програли Атлетіко в Суперкубку Іспанії, хоча контролювали хід поєдинку. Ця ганьба призвела до відставки тренера. Нам шкода, що так сталося.

Досі не розумію, що трапилося в Римі та Ліверпулі. Особливо в Англії, я не можу пояснити це. Те, що було в Італії, може трапитися лише раз і застати тебе зненацька, але ситуація повторилася через рік і це насправді дивно. Такі речі важко пояснити, адже ми мали серйозну перевагу. Ми усвідомлювали, що Ліверпуль на своєму полі здатен на все. У Барселони були шанси забити гол, який міг би стати вирішальним, але ми цього не зробили. На жаль, римська історія повторилася. Чи хотів би я знову зіграти з Ліверпулем? Ми ще не пройшли Наполі, про це думати рано.

Після слів Абідаля я почувався так, наче на мене напали. Я не знаю, чому він вирішив сказати такі речі, але я змушений був відповісти, адже відчув, що йде атака і на гравців. Мене роздратувало, що це сказала людина, яка займає серйозну посаду в клубі. Назвати гравців причиною звільнення Вальверде – це неприпустимо. Абідаль – технічний секретар, людина, яка приймає рішення в клубі. Тому я вирішив відповісти. Інколи надто багато говорять про мій вплив на рішення клубу, що я начебто впливаю на призначення тренера та вибір складу. Тому я відповів, щоб прояснити всі ці моменти.

У мене хороші стосунки як із Грізманном, так і з іншими партнерами по команді. Зрозуміло, що йому потрібен був час для адаптації. Він дещо змінив свою позицію на полі, адже почав грати зліва в атаці. Можливо, наразі Антуан почувається там не зовсім комфортно, але ми з ним нормально спілкуємося як на полі, так і за його межами. Жодних проблем.

Не потрібно покладати великої відповідальності на Ансу Фаті. Йому лише 17 років і у нього чудовий потенціал, але не варто тиснути на нього. Він чудовий хлопчик і потрохи стає важливим для нас. Я теж був молодим і знаю, як це. Йому куди складніше стати частиною команди, ніж це було в моєму випадку.

Мессі прокоментував ймовірне цькування зірок Барселони з боку керівництва клубу

Я б хотів знову бачити Неймара в Барселоні. Це один із найкращих гравців світу, тому, зрозуміло, що він би підсилив нашу команду. Крім того, він був душею команди у роздягальні. Завжди радісний, щасливий – це неабияк підіймало наш настрій. Ми намагалися переконати його не йти з клубу, але всі люди хочуть перемагати і ставати кращими, це нормальне явище. Всі ми люди. Я розумію, що багато хто незадоволений тим, як він пішов, але Неймар багато чого дав Барселоні та зробив вагомий вклад в її успіхи. Дійсно, він хотів би повернутися і вибачення могли б стати першим кроком до камбеку.

Лаутаро Мартінес – класний гравець, який міг би підсилити Барселону. Він дуже схожий на Луїса Суареса. Він класно володіє своїм тілом та відмінно вправляється з м'ячем. Лаутаро непогано проявив себе у збірній Аргентини на попередній Копа Амеріка. Попереду в нас ще один шанс у національній команді. Безумовно, великі гравці легко адаптовуються у будь-якому клубі. Суарес міг би допомогти Лаутаро в Барселоні, але наразі це лише припущення.

З нетерпінням очікую матчу в Неаполі. Я ніколи ще там не грав, але знаю про те, як місцеві фанати шаленіють від футболу. Лавессі свого часу мені розповідав про неаполітанських тіфозі, тому я дуже радий можливості зіграти перед ними. Відчуваю певне хвилювання перед виходом на цей стадіон.

Перемога Атлетіко над Ліверпулем мене не здивувала. Ця команда є дуже сильною у двоматчевих дуелях. Крім того, Сімеоне – великий тренер, який проробив вражаючу роботу в цьому клубі. З року в рік там змінюється склад, але Атлетіко продовжує боротися за найвищі місця.

Ніхто не думав, що Манчестер Сіті можуть дискваліфікувати з єврокубків. Навряд чи хтось вірив, що таке можливо, позаяк ПСЖ раніше відбувся лише штрафом. Якщо команда з такими ресурсами та складом все ж втратить право грати в Лізі чемпіонів – це буде дивно. Тим більше, з урахуванням того, скільки вони витратили грошей. Чи покине Агуеро Сіті, якщо клуб все ж дискваліфікують? Може, Барселоні підписати їх усіх (посміхається – прим.)? Не знаю, але думаю, що чимало футболістів можуть піти, адже Ліга чемпіонів – статусний і привабливий турнір.

Складно назвати головних суперників у Лізі чемпіонів. ПСЖ програв у Дортмунді, Ліверпуль поступився у Мадриді. Думаю, що Ювентус, Реал, Ліверпуль та ПСЖ наразі виглядають головними конкурентами Барселони у цьому турнірі. Безумовно, я б хотів виграти фінал у Стамбулі. Це те, чого я прагну ще з часу останнього тріумфу в Лізі чемпіонів.

Те, що Роналду продовжує забивати – цілком нормально. У нього чимало вражаючих якостей, він – справжній хижак, який наполегливо працює над собою. Реал чимало втратив після його відходу. Безумовно, у них є достатньо гравців високого класу, але Кріштіану забивав по 50 голів за сезон.

Не знаю, скільки ще зможу грати у футбол. Наразі я почуваюся чудово – навіть краще, ніж у останні роки. Не ставлю перед собою жодних цілей, але мої фізичні кондиції можна назвати оптимальними. Грати до 40 років? Не знаю. Час покаже.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози