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Реал – Барселона: Мессі налякав прихильників каталонців перед Ель Класіко – у нього запідозрили травму

20:00 697 Читать на русском
Реал – Барселона: Мессі налякав прихильників каталонців перед Ель Класіко – у нього запідозрили травму
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Лідер Барселони Ліонель Мессі став головним об'єктом розмов перед Ель Класіко.

 

Ліонель Мессі вирушав на матч Реал – Барселона, дещо накульгуючи. Іспанські ЗМІ та фанати каталонців одразу звернули на це увагу, запідозривши певні проблеми у лідера "синьо-гранатових".

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Щоправда, будь-яких повідомлень щодо стану здоров'я 32-річного аргентинця Барселона не оприлюднювала. Імовірно, Мессі все ж вийде на поле Сантьяго Бернабеу з перших хвилин.

Матч Реал Мадрид – Барселона стартує о 22:00 за Києвом. Каталонці лідирують в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи своїх конкурентів на 2 очки.

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Барселона Барселона Реал Мадрид - Барселона Іспанія Головне Відеоновини Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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