Принципиальное испанское противостояние между Реалом и Барселоной уже не за горами.

Второе Эль Классико в сезоне 2020/21 официально состоится 10 апреля, начало матча запланировано на 22:00 по Киеву. Об этом сообщает официальный Twitter соревнований.

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Для этого поединка каталонцы даже подготовили уникальную экипировку. Заметим, первое противостояние между "блаугранас" и "галактикос" завершилось уверенной победой команды Зинедина Зидана со счетом 3:1.

К слову, после 27 туров Барселона расположилась на второй строчке с 59 очками. Реал в своем активе имеет на два зачетных балла меньше. А вот лидирует Атлетико с 63 пунктами.

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