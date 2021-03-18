Реал – Барселона: Ла Ліга затвердила дату та час Ель Класіко
Принципове іспанське протистояння між Реалом та Барселоною вже не за горами.
Друге Ель Класіко в сезоні 2020/21 офіційно відбудеться 10 квітня, початок матчу запланований на 22:00 за Києвом. Про це повідомляє офіційний Twitter змагань.
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Для цього двобою каталонці навіть підготували унікальне екіпірування. Зауважимо, перше протистояння між "блаугранас" та "галактікос" завершилось впевненою перемогою команди Зінедіна Зідана з рахунком 3:1.
До слова, після 27 турів Барселона розташувалась на другій сходинці з 59 очками. Реал має у своєму активі на два залікові бали менше. А от лідирує Атлетіко з 63 пунктами.
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