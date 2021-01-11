Каталонцы уже начали подготовку к принципиальному противостоянию.

11 апреля Барселона на выезде сыграет против Реала в рамках чемпионата Испании. Для очередного Эль Класико "блаугранас" готовят эксклюзивную форму, сообщает AS.

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Экипировка будет задействована только для этой игры. Лицом кампании по презентации новой формы станет легенда клуба Карлес Пуйоль, который защищал цвета каталонского клуба всю свою профессиональную карьеру (1999-2014 годы).

Напомним, после 18-ти туров Ла Лиги Барселона расположилась на третьей строчке, уступая Реалу (второе место) на три очка.

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