Реал – Барселона: каталонцы стоят на пороге удивительного подвига, или Как превзойти Мадрид впервые за 87 лет

Барселона может нанести Реалу исторический нокаут в матче 26 тура Ла Лиги.

Не так давно победить на Сантьяго Бернабеу считалось большой привилегией для избранных, практически каждое поколение игроков Барселоны могло насладиться одним или двумя триумфами в логове заклятого врага. До 2003 года "блаугранас" провели на поле Реала 74 поединка, одержав лишь 13 побед. Однако после этого ситуация резко изменилась – наступила эра Месси.

В прошлую среду каталонский клуб оформил свою 12-ю викторию в Мадриде, начиная с 2004-го – почти столько же, как за всю предыдущую историю противостояния. Фактически, с середины "нулевых" Барса обыгрывала на выезде Реал в каждом втором из 22-х проведенных матчей. Если завтра "кулес" снова положат "бланкос" на лопатки, то впервые за 87 лет смогут похвастаться положительным балансом встреч со своим классическим соперником. Сейчас оба одержали по 95 (!) побед.

За последние десять лет, от знаменитых 2:6 авторства Гвардиолы к кубковым 0:3, Барселона десять раз побеждала на Сантьяго Бернабеу. Поразительное доминирование каталонцев в последнюю декаду связано, прежде всего, с именем Лео Месси, который за короткий период превратился в лучшего снайпера Эль Классико (26 голов). Конечно, такие мастера как Хави, Иньеста, Пике или Бускетс также внесли неоценимый вклад в гегемонию "блаугранас" на внутренний арене.

Фантастическая декада Барселоны запомнилась целым рядом эпических гостевых побед над мадридским грандом: уже упомянутые 2:6 с дублями Анри и Месси, 0:2 в полуфинале Лиги чемпионов, когда Гвардиола поражен соло-голом Лео, назвал своего подопечного сукиным сыном, феерические 3:4 времен Мартино или 0:4 без травмированного аргентинца. Это были десять незабываемых ночей, после которых Месси почти всегда появлялся на обложках каталонских газет. Его эра – это тотальное завоевание Сантьяго Бернабеу. Десять лет, 17 матчей, 10 побед и лишь 3 поражения Барсы...

Завтра легендарная мадридская арена, которую испанские СМИ шутливо называют "садом Лео Месси", примет 242-е Эль Класико в истории. С одной стороны –аргентинский гений на стадионе, где он больше всего забил в Примере (11) после Камп Ноу, а с другой – Серхио Рамос против команды, которой капитан Реала чаще всего проигрывал дома (11 раз). При условии очередного триумфа каталонцы не только похоронят последние проблески надежды "бланкос" на титул, но и сделают, казалось, невозможное – опередят Мадрид за очными победами. Месси и Ко, без преувеличения, находятся на пороге грандиозного достижения. The Show Must Go On...!

