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Реал – Барселона – 0:3 – видео голов и обзор матча

09:41 145 Читати українською
Реал – Барселона – 0:3 – видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – 0:3 – видео голов и обзор матча

Барселона победила Реал на Бернабеу и вышла в финал Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Барселона.

Кубок Испании 2018/2019, 1/2 финала, ответный матч

Реал Мадрид – Барселона – 0:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Суарес, 50, 73 (пен), Варан, 70 (автогол)

Барселона разгромила Реал: спасение финала Кубка Суаресом и Дембеле, расточительство "сливочных" и сейвы Тер Штегена

В первом тайме инициативой владел Реал, но реализовать свои моменты не смог, за что поплатился во второй половине игры. Дубль Суареса снял все вопросы в матче, а автогол Варана добил "сливочных". Благодаря уверенной победе на Бернабеу Барселона получила путевку в финал Кубка Испании.

Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
0 : 3
Барселона
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