Реал – Барселона: Варан показал жуткую "голевую" травму, каталонцы воспели... Роналду, или Такого не было 93 года

"Футбол 24" рассказывает о том, что осталось за кадром Эль Классико, которое решило судьбу финалиста Кубка Испании 2018/19. Реал крупно и не совсем по игре уступил Барселоне.

Солари (Винисиус, Регилон, Бензема, нужное подчеркнуть) не сумел прервать феноменальную серию "сине-гранатовых". Барселона разгромила Реал и сыграет свой 6-й подряд финал Кубка Испании. Это было какое-то роковое унижение мадридцев в их доме. Один только 18-летний бразилец загубил около 5 голевых моментов, а гости забили трижды, нанеся 2 точных удара по воротам. Одним из антигероев стал Рафаэль Варан. Французский защитник, пытаясь не дать забить Луису Суаресу, отправил мяч в свои ворота и получил крайне неприятную травму.

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После игры чемпион мира-2018 (клубный и на уровне сборных) показал, что в том эпизоде ​​получил двойной удар. Варан в своем Инстаграм продемонстрировал растерзанное в кровь колено, и это на самом деле выглядит жутко. Теперь Рафаэль рискует пропустить следующее Классико и ответный матч Лиги чемпионов с Аяксом.

Примерно 200 фанатов, прибывших на матч из Каталонии, потроллили Сантьяго Бернабеу, распевая издевательскую элегию с коротким текстом: "Где Роналду?" Разочарованные отсутствием голов и ужасной реализацией болельщики Реала встретили эту песенку большим гневом и свистом пытались заглушить ее.

Перед матчем, к слову, фанаты Мадрида вывесили эффектный баннер, где герб их клуба пытается "съесть" испуганный барселонский, с лозунгом "Победить". После игры саркастические умельцы переделали его в фотошопе на "VAR, помоги нам".

Если мы уже каснулись темы судейства, то стоит отметить, что рефери матча как будто бы "забыл" о своем праве назначать пенальти. По мнению бывшего испанского судьи Андухара Оливера, еще в первом тайме минуте на 13-й арбитр Санчес Мартинес должен был указать на 11-метровую отметку, когда Семеду задел ногу Винисиуса.

Нет, вспоминая реализацию бразильца и компании, а также счет на табло, обвинять рефери в таком исходе как-то язык не поворачивается. Но факт остается фактом: без традиционной полемики очередное Классико не обошлось. Как вот, например, в моменте с борьбой Ракитича и 3-х игроков Реала. В то же время другой известный экс-судья Итурральде Гонсалес считает, что ни в том, ни в другом эпизоде достаточно веских причин для назначения пенальти не было.

А как вам эпизод, в котором Дембеле получил пас на грани офсайда, после чего отдал ассист на Варана? Причем второй гол фактически прибил Мадрид, которому нужно было забивать уже не 1 для овертайма, а 3 гола. Что интересно, рефери даже не обратился за помощью к VAR.

Такое возможно, пожалуй, только в Испании. Фанаты Барсы снова "пробрались" в гущу болельщиков Реала и горячее праздновали 2-й гол.

Пока Винисус пытался быть для Реала кем-то вроде Месси, но транжирил момент за моментом, Лионель просто ходил по полю, словно его заставляли играть, зато отметился очередным Поступком. В матче, где аргентинца практически не существовало (он проявлялся разве что как большой страх "королей"), форвард Барселоны отказался от возможности забить легкий гол и прервать свою черную кубковую полосу. Суарес пенальти заработал, он и должен был пробивать. Браво, Лео!

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Навас с перепугу побежал финтить против Суареса... на левый фланг обороны. И выиграл же вратарь Реала эту борьбу! Жаль только, что завоевать Кубок Испании Кейлору, похоже, не суждено.

Тер Штеген стал ночным кошмаром Винисиуса, но не только. Пожалуй, решающий сейв матча: когда бразилец прошел Пике и подал, а Регилон и весь стадион уже видели круглого в сетке – это еще при 0:1.

После этого в рядах фанатов Реала было место только для полного отчаяния. Впервые за 93 года Барселона с таким крупным счетом победила "сливочных" в Кубке Испании на Бернабеу. Еще в далеком 1926-м было даже хуже – 1:5.

Молодой воспитанник мадридцев, 22-летний Регилон не сдержал слез после битвы, которая стала для него больше чем просто игрой... Это было дебютное Классико Серхио, в котором он мог стать героем, но стал одним из тех, кому больше подходит приставка "анти".