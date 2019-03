Реал – Барселона: каталонці стоять на порозі дивовижного подвигу, або Як перевершити Мадрид вперше за 87 років

Барселона може завдати Реалу історичного нокауту у матчі 26 туру Ла Ліги.

Не так давно перемогти на Сантьяго Бернабеу вважалось великим привілеєм для обраних, практично кожне покоління гравців Барселони могло насолодитись одним або двома тріумфами у лігві запеклого ворога. До 2003 року "блаугранас" провели на полі Реала 74 поєдинки, здобувши лише 13 перемог. Однак після цього ситуація різко змінилась – настала ера Мессі.

Минулої середи каталонський клуб оформив свою 12-ту вікторію у Мадриді, починаючи з 2004-го – майже стільки ж, як за всю попередню історію протистояння. Фактично, з середини "нульових" Барса обігрувала на виїзді Реал у кожному другому з 22-х проведених матчів. Якщо завтра "кулес" знову покладуть "бланкос" на лопатки, то вперше за 87 років зможуть похвалитись позитивним балансом зустрічей зі своїм класичним суперником. Наразі обоє здобули по 95 (!) перемог.

За останні десять років, від славнозвісних 2:6 авторства Гвардіоли до кубкових 0:3, Барселона десять разів перемагала на Сантьяго Бернабеу. Вражаюче домінування каталонців у останню декаду пов'язане, насамперед, з іменем Лео Мессі, який за короткий період перетворився у найкращого снайпера Ель Класіко (26 голів). Звісно, такі майстри як Хаві, Іньєста, Піке або Бускетс також зробили неоціненний вклад у гегемонію "блаугранас" на внутршній арені.

Фантастична декада Барселони запам'яталась цілим рядом епічних гостьових перемог над мадридським грандом: вже згадані 2:6 з дублями Анрі та Мессі, 0:2 у півфіналі Ліги чемпіонів, коли Гвардіола, вражений соло-голом Лео, назвав свого підопічного сучим сином, феєричні 3:4 часів Мартіно або ж 0:4 без травмованого аргентинця. Це були десять незабутніх ночей, після яких Мессі майже завжди з'являвся на обкладинках каталонських газет. Його ера – це тотальне підкорення Сантьяго Бернабеу. Десять років, 17 матчів, 10 перемог та лише 3 поразки Барси...

Завтра легендарна мадридська арена, яку іспанські ЗМІ жартівливо називають "садком Лео Мессі", прийме 242-ге Ель Класіко в історії. З одного боку – аргентинський геній на стадіоні, де він найбільше забив у Прімері (11) після Камп Ноу, а з іншого – Серхіо Рамос проти команди, якій капітан Реала найчастіше програвав вдома (11 разів). За умови чергового тріумфу каталонці не лише поховають останні проблиски надії "бланкос" на титул, але й зроблять, здавалось, неможливе – випередять Мадрид за очними перемогами. Мессі та Ко, без перебільшення, перебувають на порозі грандіозного досягнення. The Show Must Go On...!

