"Мы собираемся провести важный поединок, как и всегда. Безусловно, Мадрид сейчас в великолепной форме, это связано с возвращением Карло Анчелотти, в обороне они демонстрируют уверенность, усилив ее всем оружием, которое у них есть. Мы будем пытаться навредить им.

Анчелотти: Симеоне сделал из Атлетико одну из сильнейших команд Европы, Реалу будет противостоять тяжелый соперник

Бензема продолжает оставаться маяком Реала с тех пор, как я пришел в Атлетико. Это уже десять лет. У каждого игрока есть свои преимущества. Все они имеют очень высокий уровень. Реал – это команда, которая всегда очень конкурентоспособна. У нас всегда были очень хорошие матчи", – цитирует Симеоне Marca .

Добавим, что мадридское дерби состоится уже 12 декабря. Королевский клуб опережает "матрасников" на 10 очков на вершине турнирной таблицы.