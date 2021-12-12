Реал – Атлетико: Симеоне выделил самых влиятельных представителей "сливочных" и пригрозил им
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне рассыпался в комплиментах команде Карло Анчелотти перед мадридским дерби.
"Мы собираемся провести важный поединок, как и всегда. Безусловно, Мадрид сейчас в великолепной форме, это связано с возвращением Карло Анчелотти, в обороне они демонстрируют уверенность, усилив ее всем оружием, которое у них есть. Мы будем пытаться навредить им.
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Бензема продолжает оставаться маяком Реала с тех пор, как я пришел в Атлетико. Это уже десять лет. У каждого игрока есть свои преимущества. Все они имеют очень высокий уровень. Реал – это команда, которая всегда очень конкурентоспособна. У нас всегда были очень хорошие матчи", – цитирует Симеоне Marca.
Добавим, что мадридское дерби состоится уже 12 декабря. Королевский клуб опережает "матрасников" на 10 очков на вершине турнирной таблицы.
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