"Такие матчи – всегда давление на футболистов. Но я не хочу зацикливать внимание игроков на этом противостоянии, даже если благодаря возможной победе мы оторвемся в таблице.

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Путь длинный, а мы пока показали, что выступаем лучше других. Чемпион не определится в этой встрече. Нам будет противостоять тяжелый соперник. Симеоне сделал из Атлетико один из самых сильных коллективов Европы. Хотелось бы повторить его путь, оставшись в клубе на долгие годы. Это уникальное достижение", – цитирует Анчелотти Marca.

Действующий чемпион Ла Лиги Атлетико подходит к матчу с Реалом на 4-й строчке.

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