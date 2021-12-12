"Ми збираємось провести важливий поєдинок, як і завжди. Безумовно, Мадрид зараз у чудовій формі, це пов'язано з поверненням Карло Анчелотті, в обороні вони демонструють впевненість, підсиливши її всією зброєю, яку вони мають. Ми намагатимемося нашкодити їм.

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Бензема продовжує залишатися маяком Реала з того часу, як я є в Атлетіко. Це вже десять років. У кожного гравця є свої переваги. Усі вони мають дуже високий рівень. Реал – це команда, яка завжди дуже конкурентоспроможна. У нас завжди були дуже хороші матчі", – цитує Сімеоне Marca.

Додамо, що мадридське дербі відбудеться вже сьогодні, 12 грудня. Королівський клуб випереджає "матрацників" на 10 очок на вершині турнірної таблиці.

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