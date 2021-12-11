Леванте в рамках 17-го тура Ла Лиги дал безумное сражение Эспаньолу на его поле, но одержать первую победу в сезоне не сумел. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 17-й тур

Эспаньол – Леванте – 4:3

Голы: Дардер, 6, Де Томас, 49, Пуадо, 60, 76 – Де Фрутос, 11, Сон, 26, Моралес, 57

Удаление: Сон, 78 (Леванте)

Алавес – Хетафе – начало в 17:15

Валенсия – Эльче – начало в 19:30

Атлетик – Севилья – начало в 22:00

Леванте за 16 предыдущих туров Ла Лиги не выиграл ни одного матча, крепко засев на дне таблицы, а уже на 6-й минуте выездного поединка против Эспаньола "лягушки" начали отставать в счете – это Дардер пробил с отскока с линии штрафного. 1:0! Впрочем, гости не сдались: на 11-й минуте Де Фрутос восстановил паритет, выстрелив после классной передачи от Рожера, а на 26-й он исполнил точный навес на голову Сону – тот головой вывел левантийцев вперёд! 1:2.

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До перерыва счёт не изменился, однако через три минуты после возобновления игры Де Томас вернул Эспаньол в матч, замкнув пас от Эрреры. Леванте не отступал, забив третий гол на 57-й минуте усилиями Моралеса (Де Фрутос записал на себя второй ассист), но "попугаи" ответили дублем Пуадо – на 60-й минуте Хави выстрелил с отскока с близкого расстояния, а на 76-й он сыграл на добивании после плотного удара Де Томаса. 4:3!

Разочарованный Сон уже через две минуты удалился с поля. Тем не менее, Леванте мог спастись от поражения в компенсированное время в результате мощного выстрела Кантеро. К сожалению для гостей, он прошёл мимо ворот. В итоге финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу Эспаньола.

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