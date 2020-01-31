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Реал – Атлетико: Симеоне определился с заявкой на матч – неожиданное решение наставника

21:51 64 Читати українською
Реал – Атлетико: Симеоне определился с заявкой на матч – неожиданное решение наставника
Игроки Атлетико / твиттер ФК Атлетико

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне озвучил список игроков, которые попали в заявку "матрасников" на матч против Реала.

 

Диего Симеоне объявил список из 20 игроков, которые вошли в заявку на матч против Реала, информирует официальный твиттер Атлетико. Отметим, что в списке оказался и новичок "матрасников" Янник Феррейра-Карраско.

Карраско официально вернулся в Атлетико

Вратари: Адан, Облак.

Защитники: Лоди, Савич, Фелипе, Эрмосо, Врсалько, Мануэль Санчес.

Полузащитники: Партей, Сауль, Лемар, Льоренте, Эррера, Витол, Карраско, Тони Мойя.

Нападающие: Мората, Корреа, Шапоньич, Камельйо.

Напомним, Карраско вернулся в Атлетико сегодня, 31 января. Поединок против "сливочных" состоится уже завтра, начало в 17:00.

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Теги
Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско Атлетико Атлетико Испания Диего Симеоне Диего Симеоне Реал Мадрид - Атлетико
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