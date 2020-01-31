toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Карраско официально вернулся в Атлетико

15:14 69 Читати українською
Карраско официально вернулся в Атлетико
Янник Феррейра Карраско / Фото ФК Атлетико

Янник Феррейра Карраско снова стал игроком мадридского Атлетико.

Атлетико подписал бельгийского хавбека Янника Феррейру Карраско, сообщает официальный сайт клуба.

Фелиш может пропустить поединок против Ливерпуля – травма форварда Атлетико оказалась серьезной

26-летний полузащитник будет защищать цвета "матрасников" до конца текущего сезона на правах аренды. Контракт Янника принадлежит китайскому Далянь Ифан, за который он выступал на протяжении двух сезонов.

Напомним, бельгиец уже имеет опыт выступлений за Атлетико (2015-2018 годы). В прошлом сезоне чемпионата Китая Карраско провел 25 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 7-ю ассистами.

Лунін – герой в Каталонії: іспанська преса та фани вражені дуеллю українця з головною бестією Сегунди

blog_ava
Кварцяный назвал команду УПЛ, которая больше всех поразила его на зимних сборах
06:30
567
Теги
Атлетико Атлетико Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Далянь Ифан Далянь Ифан Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
27
мин
Герта
21:30
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук