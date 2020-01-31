Карраско официально вернулся в Атлетико

Янник Феррейра Карраско снова стал игроком мадридского Атлетико.

Атлетико подписал бельгийского хавбека Янника Феррейру Карраско, сообщает официальный сайт клуба.

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26-летний полузащитник будет защищать цвета "матрасников" до конца текущего сезона на правах аренды. Контракт Янника принадлежит китайскому Далянь Ифан, за который он выступал на протяжении двух сезонов.

Напомним, бельгиец уже имеет опыт выступлений за Атлетико (2015-2018 годы). В прошлом сезоне чемпионата Китая Карраско провел 25 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 7-ю ассистами.

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