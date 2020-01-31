Реал – Атлетіко: Сімеоне визначився із заявкою на матч – несподіване рішення наставника

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне озвучив список гравців, які потрапили до заявки "матрацників" на матч проти Реала.

Дієго Сімеоне оголосив список з 20 гравців, які увійшли до заявки на матч проти Реала, інформує офіційний твіттер Атлетіко. Відзначимо, що у списку опинився і новачок "матрацників" Яннік Феррейра-Карраско.

Карраско офіційно повернувся в Атлетіко

Воротарі: Адан, Облак.

Захисники: Лоді, Савіч, Феліпе, Ермосо, Врсалько, Мануель Санчес.

Півзахисники: Партей, Сауль, Лемар, Льоренте, Еррера, Вітоло, Карраско, Тоні Мойя.

Нападники: Мората, Корреа, Шапоньїч, Камельйо.

Нагадаємо, Карраско повернувся до Атлетіко сьогодні, 31 січня. Поєдинок проти "вершкових" відбудеться вже завтра, початок о 17:00.

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