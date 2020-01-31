toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗИМОВІ ЗБОРИ

Реал – Атлетіко: Сімеоне визначився із заявкою на матч – несподіване рішення наставника

21:51 213 Читать на русском
Реал – Атлетіко: Сімеоне визначився із заявкою на матч – несподіване рішення наставника
Гравці Атлетіко / твіттер ФК Атлетіко

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне озвучив список гравців, які потрапили до заявки "матрацників" на матч проти Реала.

 

Дієго Сімеоне оголосив список з 20 гравців, які увійшли до заявки на матч проти Реала, інформує офіційний твіттер Атлетіко. Відзначимо, що у списку опинився і новачок "матрацників" Яннік Феррейра-Карраско.

Карраско офіційно повернувся в Атлетіко

Воротарі: Адан, Облак.

Захисники: Лоді, Савіч, Феліпе, Ермосо, Врсалько, Мануель Санчес.

Півзахисники: Партей, Сауль, Лемар, Льоренте, Еррера, Вітоло, Карраско, Тоні Мойя.

Нападники: Мората, Корреа, Шапоньїч, Камельйо.

Нагадаємо, Карраско повернувся до Атлетіко сьогодні, 31 січня. Поєдинок проти "вершкових" відбудеться вже завтра, початок о 17:00.

Нова битва у війні Моурінью і Гвардіоли, дербі Мадрида та дуель німецьких сенсацій: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Жерсон Родрігес покинув Динамо та приєднався до Анкарагюджю
18:50
4216
Теги
Яннік Феррейра Карраско Яннік Феррейра Карраско Атлетіко Атлетіко Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Реал Мадрид - Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Смалійчук: Перехід Матвієнка в Арсенал зірвав Палкін
    Україна — 20:005145 Смалійчук: Перехід Матвієнка в Арсенал зірвав Палкін
16
год
:
16
хв
Лестер Сіті
14:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук