Реал – Атлетіко: Сімеоне визначився із заявкою на матч – несподіване рішення наставника

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне озвучив список гравців, які потрапили до заявки "матрацників" на матч проти Реала.
Дієго Сімеоне оголосив список з 20 гравців, які увійшли до заявки на матч проти Реала, інформує офіційний твіттер Атлетіко. Відзначимо, що у списку опинився і новачок "матрацників" Яннік Феррейра-Карраско.
Карраско офіційно повернувся в Атлетіко
Воротарі: Адан, Облак.
Захисники: Лоді, Савіч, Феліпе, Ермосо, Врсалько, Мануель Санчес.
Півзахисники: Партей, Сауль, Лемар, Льоренте, Еррера, Вітоло, Карраско, Тоні Мойя.
Нападники: Мората, Корреа, Шапоньїч, Камельйо.
Нагадаємо, Карраско повернувся до Атлетіко сьогодні, 31 січня. Поєдинок проти "вершкових" відбудеться вже завтра, початок о 17:00.
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