Нападающий Реала Карим Бензема близок к возвращению на футбольное поле.

Французский форвард получил повреждение на старте матча против Реала Сосьедада и пропустил встречу с Интером в Лиге чемпионов.

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Однако главная звезда Реала все же может вернуться к игре в мадридском дерби. Накануне Бензема уже тренировался в общей группе команды, сообщает Marca.

Отметим, что матч Реал – Атлетико состоится уже завтра, 12 декабря. Начало встречи в 22:00. На данный момент Королевский клуб возглавляет турнирную таблицу, а матрасы идут четвертыми.

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