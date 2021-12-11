Нападник Реала Карім Бензема близький до повернення на футбольне поле.

Французький форвард отримав пошкодження на старті матчу проти Реала Сосьєдада та пропустив зустріч з Інтером у Лізі чемпіонів.

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Проте, головна зірка Реала все ж може повернутися до гри у мадридському дербі. Напередодні Бензема вже тренувався у загальній групі команди, повідомляє Marca.

Зауважимо, що матч Реал – Атлетіко відбудеться вже завтра, 12 грудня. Початок зустрічі о 22:00. Наразі Королівський клуб наразі очолює турнірну таблицю, а матрацники йдуть четвертими.

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