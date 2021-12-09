В матче 6-го тура Лиги чемпионов с Порту (3:1) уругваец получил травму и был заменен еще до перерыва. Поначалу предполагалось, что у него может быть разрыв сухожилия.

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Но, как сообщает пресс-служба Атлетико , Суаресу удалось избежать худшего сценария. Сегодня было проведено медицинское обследование, исключившее разрыв. Сейчас Луиса ожидает реабилитация и ежедневные сеансы физиотерапии. Сроки возвращения остаются неизвестными.

Заметим, что уже в воскресенье, 12 декабря, у Атлетико запланирована встреча с Реалом. Мадридское дерби будет стартовать в 22:00.

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