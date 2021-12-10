Ліверпуль – Астон Вілла

11 грудня, 17:00. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Клопп засипав Джеррарда компліментами перед очним матчем: "Одного дня він обов'язково очолить Ліверпуль"

Чому потрібно подивитися: Стівен Джеррард їде на Енфілд. Легенда Ліверпуля не просто буде гостем на рідному стадіоні. Він буде суперником. Вважається, що 41 річний фахівець у майбутньому обов'язково очолить мерсисайдців. Поки ж Джеррард мусить торувати собі шлях на вершину на чолі скромніших команд. Навіть низка трофеїв у Шотландії не допомогла відразу застрибнути в топ-клуб АПЛ.

Поки схоже на те, що Астон Вілла зробила правильний вибір. У чотирьох матчах під керівництвом нового менеджера бірмінгемці здобули три перемоги, програвши лише Манчестер Сіті. Капітулювали цілком конкурентоспроможні Крістал Пелас, Брайтон та навіть Лестер. Тепер проти Джеррарда клуб, у якому він провів майже всю ігрову кар'єру. Можна не сумніватися, що трибуни тепло його привітають. Розраховувати на більше – зась. Мерсисайдцям потрібно наздоганяти Ман Сіті. Про втрату очок годі й думати. Та й у розпорядженні Юргена Клоппа буде "свіжа" команда, адже німець посеред тижня в ЛЧ грав практично резервом.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

ПСЖ – Монако

12 грудня, 21:45. Париж, Парк де Пренс

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У минулому сезоні команда Ніко Ковача була одним із головних конкурентів ПСЖ у боротьбі за чемпіонство. У підсумку, трофей дістався Ліллю. Цьогоріч монегаски провалили старт кампанії і трішки пригальмували у листопаді. Зараз усе гаразд. Монако виграв два матчі поспіль і підібрався до призової трійки на відстань в три очки.

ПСЖ у Лізі 1 не відчуває конкуренції. Такий стан справ розслабляє. Парижани дозволяють собі регулярно втрачати очки і однаково випереджають найближчого переслідувача на понад десять пунктів. До звітного матчу ПСЖ підійшов з двома нічиїми поспіль, не зумівши обіграти Ніццу та сенсаційний Ланс. Словом, зустріч обіцяє бути видовищною. Господарі не можуть розраховувати на Неймара, але останній тур ЛЧ продемонстрував, що без бразильця навіть краще. А Лео Мессі варто вже почати покращувати особисту статистику в чемпіонаті Франції.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Реал – Атлетіко

12 грудня, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Невже справді потрібно шукати додаткові причини, щоб подивитися мадридське дербі? Реал прямо зараз не просто найсильніша команда Іспанії. "Вершкові" набрали монструозну форму. Остання поразка була ще два місяці тому. За цей період була зафіксована лише одна нічия. Інтеру не допомогла навіть відсутність Бензема. Участь француза у дербі також сумнівна. Проте, Карло Анчелотті налагодив механізми так, що втрати парочки виконавців не стають критичними.

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Атлетіко має свої проблеми. Луїс Суарес травмувався у матчі проти Порту. Зараз уругваєць перебуває у такому ж становищі, як і Бензема. Однак "матрацникам" нікуди відступати – потрібно виключно перемагати. Гра в запасі та потенційні три очки в дербі теоретично дозволяють скоротити відставання від Реала до чотирьох пунктів. А це вже схоже на інтригу в боротьбі за чемпіонство. Наразі у Королівського клубу +10 та підтримка статистики. Востаннє Атлетіко вигравав мадридське дербі в рамках чемпіонату майже шість років тому. Зараз дуже слушний момент змінювати традиції.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Рома – Спеція

13 грудня, 21:45. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Матч Дженоа відкриватиме 17-й тур Серії А, а Руслан Маліновський пропустить зустріч з Вероною через перебір жовтих карток. Відтак, на вихідних на апеннінських полях ми наших земляків не побачимо. Віктор Коваленко підсумує "джорнату" вже в понеділок виїздом у столицю. Хавбек міцно закріпився у стартовому складі Спеції і стабільно грає у кожному турі.

Це буде особливий матч для наставника Спеції. Тьягу Мотті протистоятиме Жозе Моурінью, з яким вони тріумфували в Лізі чемпіонів у складі Інтера. Але жити минулими тріумфами не на часі для обох менеджерів. Рома програла два останні матчі й випала з безпосередньої боротьби за топ-4. У "орлят" свої завдання. Лише одне очко в останніх чотирьох турах повернуло команду на небезпечну відстань до зони вильоту. У кожного своя криза, кожному вкрай потрібна перемога.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Також слід звернути увагу

Манчестер Сіті – Вулверхемптон. Setanta Sport - 11 грудня, 14:30

РБ Лейпциг – Борусія Менхенгладбах. Setanta Sport - 11 грудня, 16:30

Ліон – Лілль. MEGOGO - 12 грудня, 14:00

Сассуоло – Лаціо. MEGOGO - 12 грудня, 19:00

Бетіс – Реал Сосьєдад. MEGOGO - 12 грудня, 19:30

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