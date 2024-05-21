"Воскресный выход в Лигу чемпионов стал для нас огромным шагом, который позволит нам полностью сконцентрироваться на финале Лиги Европы. Теперь мы находимся в предвкушении. Мы считаем, что подготовили всё, к чему нужно подготовиться. Мы готовы и ждём битву.

Экс-клуб Малиновского официально вышел в Лигу чемпионов: видеообзор матча Лечче – Аталанта – 0:2

Скамакка сильно изменился за последние несколько месяцев, и не только с точки зрения голов. Иметь его в наличии в таком матче, как финал Кубка против Ювентуса, было бы очень полезно. У нас попросту нет альтернатив такому типу игрока. Завтра почти все доступны, и Скамакка в том числе. Это же касается Лукмана, Де Кетелара. Мы готовы к матчу, который продлится 90 минут или больше.

Я расстроен, что завтра не будет Де Рона, он для нас очень важен. Он заслужил этот финал. Он так много дал Аталанте, что мне жаль терять его в самый ответственный момент.

Подошла ли Аталанта к финалу ЛУ в идеальном состоянии? С ментальной и психологической точки зрения – да. Особенно после того, как гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Байер? Нам предстоит сыграть с великой командой. Но мы тоже играли с топ-командами – как в Лиге Европы, так и в Серии А. Мы уверены в себе", – цитирует Гасперини TMW.

Матч Аталанта – Байер состоится в среду, 22 мая, в Дублине. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

Аталанта досрочно вышла в Лигу чемпионов – победа над Лечче стала репетицией финала Лиги Европы