Тема стартового вратаря в очередной раз становится одной из главных перед матчами "сливочных". Relevo предполагает, что Кепа Аррисабалага опередит Андрея Лунина в этот раз. Это издание уже отмечалось точным прогнозам по №1 Реала.

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Кепа стоял без работы и пропустил в конце кубкового матча против Арандины (3:1). Перед этим Лунин "насухо" провел матч чемпионата с Мальоркой (1:0), хотя без ошибок не обошлось. Карло Анчелотти каждый раз туманно отвечает на вопрос о выборе основного голкипера, но баск в его глазах все же стоит немного выше украинца.

Напомним, что Сурперкубок Испании уже традиционно принимает Саудовская Аравия. Полуфинал Реал – Атлетико состоится 10 января, начало в 21:00 по киевскому времени. 11 января сыграют Барса (действующий обладатель трофея) и Осасуна.

Real Madrid expected XI vs Atletico:



Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham; Rodrygo and Vinicius. @relevo — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 8, 2024

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